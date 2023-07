Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230712 - 0821 Frankfurt-Hauptbahnhof/Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach erfolgreicher Fahndung

Frankfurt (ots)

(hol) Die Polizei nahm gestern mehrere Tatverdächtige unabhängig voneinander im Bahnhofsviertel fest, nachdem in der Bahnhofshalle ein Rucksack gestohlen und der hochwertige Inhalt veräußert worden war. Bei der erfolgreichen Fahndung spielten die neuen dienstlichen Smartphones, mit denen seit diesem Jahr jede Polizeibeamtin und jeder Polizeibeamte ausgestattet ist, eine gewichtige Rolle. Aber der Reihe nach.

Zunächst wurde einem 48-jährigen Kölner gegen 10:20 Uhr, während er auf den Zug wartete, sein abgestellter Rucksack am Gleis entwendet. Dieser enthielt hochwertige Elektronikprodukte eines kalifornischen Hard- und Softwareentwicklers im Wert mehrerer tausend Euro. Nachdem zunächst die Kollegen der Bundespolizei eingeschaltet wurden, sichteten diese die Aufnahmen der Sicherheitskameras im Hauptbahnhof, entdeckten den Dieb und sicherten Bilder von ihm. Diese Bilder wiederum wurden auf die dienstlichen Smartphones der zahlreich im Bahnhofsgebiet eingesetzten Polizistinnen und Polizisten der Landespolizei geschickt.

Kurz darauf klickten auch schon die Handschellen bei dem mutmaßlichen Dieb (30 Jahre) des Rucksacks. Einsatzkräfte hatten ihn in der Moselstraße anhand des übermittelten Bildes wiedererkannt. Er hatte die wertvollen Elektrogeräte bereits aus dem Rucksack genommen und diesen weggeworfen. Diesen Umstand hatte ein weiterer Mann (45 Jahre) genutzt, um sich des Rucksacks und der darin verbliebenen Dokumente zu bemächtigen. Auch ihn nahm die Polizei fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein. Zeitgleich ortete der Bestohlene seine Elektrogeräte über den Ortungsdienst des Herstellers an unterschiedlichen Stellen im Bahnhofsviertel und führte die Polizei schlussendlich in ein Pfandleihhaus. Dort ermittelten die Beamten, dass dem Pfandleiher die Geräte zum Kauf angeboten worden seien, dieser den Ankauf jedoch verneint hatte. Ein zufällig im Laden anwesender Mann habe jedoch "zugegriffen" und die Geräte gekauft. Der Polizei gelang es kurz darauf, auch diesen Tatverdächtigen (28 Jahre) festzunehmen und ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei einzuleiten. Bei ihm fand die Polizei den Großteil des Stehlguts und konnte es dem glücklichen Eigentümer wieder zurückgeben. Von einem Teil der Beute sowie demjenigen, der sie im Pfandleihhaus zum Verkauf anbot und schließlich an den 28-jährigen veräußerte, fehlt noch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

