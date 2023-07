Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230712 - 0819 Frankfurt-Bockenheim: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Areals der ehemaligen Dondorf Druckerei

Frankfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages haben gegen 06.45 Uhr Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Räumung des besetzten Areals der ehemaligen Dondorf Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim begonnen.

Am 24. Juni 2023 besetzten mehrere Personen im Rahmen der Veranstaltung "Kulturcampus Open Air Festival" das Areal in der Sophienstraße. Bis heute dauert die Besetzung an. In diesem Zusammenhang stellte die Goethe-Universität, die die Landesliegenschaft als derzeitige Besitzerin nutzt, und somit das Hausrecht innehat, am 10. Juli 2023 Strafanzeige und Strafantrag gegen die Besetzerinnen und Besetzer.

Die Polizei gewährleistet im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags - der Abwehr von Gefahren und Verfolgung von Straftaten - die Durchsetzung des Hausrechts. Sie hat diesen Einsatz intensiv und gründlich vorbereitet und ist mit einer ausreichenden Anzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, darunter auch Spezialkräfte, vor Ort.

Auf dem besetzten Areal wurden mehrere Personen angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die Personen - sofern ihre Identität zur Sicherung des Strafverfahrens feststeht - wieder entlassen.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Sophienstraße.

