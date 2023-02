Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Täter nach Raubüberfall auf Tankstelle festgenommen

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagabend, gegen 19:20 h, betrat ein junger maskierter Mann eine Tankstelle an der Lemgoer Straße. Der Tatverdächtige ging auf den Angestellten zu und verlangte unter Vorhalt einer schwarzen Waffe das Bargeld. Der 58jährige Tankstellenangestellte erkannte sicher, dass es sich bei der Waffe um keine echte Schusswaffe handelte. Aus diesem Grund händigte der Geschädigte kein Geld aus. Der Täter flüchtete dann zunächst aus den Geschäftsräumen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Großfahndung führte dazu, dass der Räuber gegen 21:00 Uhr im Rosental gestellt und festgenommen wurde. Es handelt sich um einen 20jährigen polizeibekannten Mann aus Detmold. Der Tatverdächtige wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Der zuständige Richter ordnete Untersuchungshaft an. Zeugen zur Tat mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

