Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - PKW gegen Baum

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittag befuhr ein 71jähriger Mann aus Dörentrup mit seinem PKW VW die Broser Straße in Richtung Brosen. Aus bisher unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurde der Mann verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lemgo verbracht werden. Der PKW wurde stark beschädigt und musste geborgen und eingeschleppt werden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

