Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Laute Party endet nachts mit drei Ingewahrsamnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Polizisten haben nach einer Ruhestörung am frühen Freitagmorgen, 21. Juli 2023, drei Gelsenkirchener in einem Mehrfamilienhaus in Horst in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich gegen 2 Uhr über Musik und einen lautstarken Streit aus einer Wohnung an der Sandstraße beschwert. Vor Ort trafen die Beamten auf die 19-jährige Wohnungsmieterin, die angab, eine Feier zu veranstalten und selbst entscheiden zu können, wie laut es dort zugehe. Ein 25-jähriger Gast, der sich den Einsatzkräften gegenüber diskussionsfreudig und aggressiv verhielt, wurde aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Der wiederholten Aufforderung kam der Gelsenkirchener schließlich nach, beleidigte und bedrohte die Beamten aber massiv, woraufhin diese ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten. Dieser Maßnahme widersetzte sich der 25-Jährige und wurde dabei von zwei weiteren Party-Gästen, einem weiteren 25-Jährigen und einer 20 Jahre alten Frau unterstützt. Weil diese die Beamten unentwegt anschrien, die Maßnahme störten und die Polizisten bedrängten, wurden auch diese beiden Personen in Gewahrsam genommen. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests fielen bei allen positiv aus. Der 25-Jährige, der zuerst in Gewahrsam genommen wurde, wurde leicht verletzt. Die Beamten blieben unverletzt. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands, Beleidigung sowie Bedrohung ein und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Ruhestörungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell