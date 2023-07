LPI-EF: Einbrecher erwischt

Erfurt (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Erfurter Altstadt. Kurz nach 03:30 Uhr gerieten fünf Männer aus bislang ungeklärter Ursache in der Andreasstraße in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung bewarfen die zwei 20 und 24 Jahre alten polizeibekannten Täter ihre Opfer mit Glasflaschen. Durch umherfliegende Splitter wurden die Geschädigten dabei ...

mehr