Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturz mit Zweirad - Erfurt, 07.07.2023

Erfurt (ots)

Am Freitagabend befuhren zwei 15-Jährige auf einem Kleinkraftrad die Sondershäuser Straße in Richtung Kühnhausen. Als ein Bekannter die beiden im Gegenverkehr passierte, schauten der Fahrer sowie sein Sozius dem vorbeifahrenden Fahrzeug hinterher. Infolge dessen manövrierte der Fahrer das Moped versehentlich auf den unbefestigten Straßenrand, was letztlich zum Sturz führte. Beide Jugendlichen erlitten hierbei Verletzungen und mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben das der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine entsprechende Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen. (MH)

