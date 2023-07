Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Drogen in der Tasche berauscht unterwegs

Sömmerda (ots)

Den Beamten der Polizeidienststelle Sömmerda kam am Samstag, den 08.07.2023 gegen 12:20 Uhr, ein junger Mann in der Fichtestraße mit einem E-Scooter entgegen. Bekleidet war der Fahrer lediglich mit Sonnenbrille und kurzer Hose. Kurz nach der Anhaltung wurde bekannt, dass kein Versicherungsschutz für das Kleinstfahrzeug besteht. Der 24- Jährige war sichtlich nervös und gab direkt nach der Anhaltung an, dringend urinieren zu müssen. Da dies scheinbar aktuell das größte Problem des Sömmerdaers war, wurde eine stille Örtlichkeit aufgesucht. In der Folge teilte der Fahrer mit, unter Beobachtung kein Wasser lassen zu können und bat die Beamten kurz weg zu sehen. Auf Grund der Erfahrungen der Beamten und der kleinen Schauspieleinlage des Fahrers erfolgte eine Durchsuchung der Person. Hier wurde in der Hose ca.2g Marihuana festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Dem Beschuldigten wurde Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. (CB)

