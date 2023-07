Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtliche Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Erfurter Altstadt. Kurz nach 03:30 Uhr gerieten fünf Männer aus bislang ungeklärter Ursache in der Andreasstraße in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung bewarfen die zwei 20 und 24 Jahre alten polizeibekannten Täter ihre Opfer mit Glasflaschen. Durch umherfliegende Splitter wurden die Geschädigten dabei leicht verletzt. Auch die Glasscheibe einer Eingangstür ging durch die Flaschenwürfe zu Bruch. Durch sofort alarmierte Polizeibeamte konnten die beiden Täter wenig später noch in Tatortnähe gestellt werden. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (DS)

