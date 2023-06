LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots) - Lödla. Am 05.06.2023 gegen 19:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Lödlaer Chaussee. Er nahm dabei zwei Hemden an sich und begab sich in Richtung der Umkleiden. Als ihn eine Verkäuferin ansprach, ergriff er die Flucht. Dabei ließ er persönliche Gegenstände zurück. In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 04:10 Uhr brach in dasselbe Modegeschäft ein ...

mehr