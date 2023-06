Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl aus und Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Altenburg (ots)

Lödla. Am 05.06.2023 gegen 19:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Lödlaer Chaussee. Er nahm dabei zwei Hemden an sich und begab sich in Richtung der Umkleiden. Als ihn eine Verkäuferin ansprach, ergriff er die Flucht. Dabei ließ er persönliche Gegenstände zurück. In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 04:10 Uhr brach in dasselbe Modegeschäft ein Unbekannter ein. Hierbei entstand Sachschaden. Aus dem Geschäft entwendete der Täter ein Handy. Die Polizei (03447/ 4710) hat die Ermittlungen zum Täter und einem möglichen Zusammenhang der Taten aufgenommen. In diesem Kontext werden Zeugen gesucht. (TL)

