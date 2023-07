Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizistin mit Holzbrett geschlagen - Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Schalke am Mittwoch, 19. Juli 2023, kam es zu mehreren Widerständen und zu einem körperlichen Angriff auf eine Polizistin. Beamte waren gegen 13.40 Uhr zu einer Wohnung an der Herbertstraße gefahren, um dort einen 32-Jährigen festzunehmen. Diesen trafen sie nicht an, aber ein dort anwesender 42 Jahre alter Mann begann daraufhin, weitere Anwesende zu Straftaten gegen die Einsatzkräfte anzustiften. Da die Beamten einen kurz bevorstehenden Angriff des Gelsenkircheners befürchteten, wollten sie ihn fixieren, wogegen der Mann sich wehrte und die Einsatzkräfte beleidigte. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer, das sie sicherstellten. Der 42-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Derweil filmte ein 14-Jähriger die polizeilichen Maßnahmen mit einem Handy. Da der Verdacht bestand, dass hierdurch die Vertraulichkeit des Wortes verletzt wurde, wollten die Beamten das Mobiltelefon des Jugendlichen sicherstellen. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der junge Gelsenkirchener, schrie, schlug um sich und leistete beim Fixieren Widerstand. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten später zwar kein Handy, aber ein Messer, das sie ebenfalls sicherstellten. In diese Situation mischte sich schließlich auch eine 35-Jährige ein, die die Beamten anschrie, beleidigte und dann mit einem Holzbrett auf eine Polizeibeamtin einschlug, die den Angriff abwehren konnte. Bei ihrer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass auch gegen die Gelsenkirchenerin ein offener Haftbefehl vorlag. Nach der Begleichung einer ersatzweise geforderten Geldstrafe leiteten die Polizeibeamten mehrere Strafverfahren gegen die beteiligten Personen ein. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

