Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montagabend, 17. Juli 2023, gegen 23.45 Uhr drei Männer, die sich auf der Alemannenstraße in Bulmke-Hüllen an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses zu schafften machten. Der 57-jährige Gelsenkirchener beobachtete, wie einer der drei Männer um das Haus herumschlich und kurze Zeit später die Haustür von innen öffnete. Hinzugerufene Streifenbeamte umstellten zunächst das Haus und betraten es dann durch die offenstehende Haustür. Im Flur kamen den Beamten zwei männliche Tatverdächtige entgegen, wovon lediglich ein 19-Jähriger der Aufforderung stehenzubleiben nachkam. Der andere Tatverdächtigte rannte die Treppe herauf. Der 16 Jahre alte Flüchtige hielt sich in einer augenscheinlich aufgebrochenen Wohnung versteckt, in der er festgenommen wurde. In der Wohnung fanden die Beamten bereitgelegte Tatbeute sowie Einbruchswerkzeug in einer Tragetasche. Der dritte Tatverdächtige konnte durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Die 16- und 19-jährigen Gelsenkirchener wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ein. Gegen den 19-jährigen Beschuldigten wurde durch das Amtsgericht Gelsenkirchen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell