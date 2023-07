Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Betrugsmasche mit falscher Airline - bleiben Sie misstrauisch!

Gelsenkirchen (ots)

Bereits zum zweiten Mal erhielt die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag, 18. Juli 2023, Kenntnis von einer Masche, bei der über eine gefälschte Hotline einer Fluggesellschaft Bürgerinnen und Bürger betrogen werden sollten. Ein 66-jähriger Gelsenkirchener erschien mit seiner 64-jährigen Frau auf einer Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen des versuchten Betruges. Auf einer falschen Internetseite hatte das Ehepaar am Montag, 17. Juli 2023, die Rufnummer einer Fluggesellschaft recherchiert und war daraufhin telefonisch mit einer angeblichen Mitarbeiterin der Firma verbunden worden. Diese habe die Gelsenkirchener dazu gebracht, sich eine App auf das Mobiltelefon herunterzuladen und persönliche Daten weiterzugeben. Kurz darauf bemerkte das Ehepaar den Versuch von Unbekannten, Abbuchungen in vierstelliger Höhe über das private Konto der Gelsenkirchener zu veranlassen. Sie kontaktierten ihre Bank und diese verhinderte die Abbuchungen. Wir berichteten bereits im Juni 2023 über diese Betrugsmasche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5525504

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor der Weitergabe von vertraulichen Informationen, wie PIN-Codes, Passwörtern, Ausweis- oder Bankdaten. Geben Sie diese Informationen niemals an fremde Personen oder unbekannte Internetseiten weiter. Suchen Sie direkt nach den offiziellen Kontaktnummern von Firmen auf deren Internetseiten. Berichten Sie bitte auch Eltern, Freunden, Bekannten und Nachbarn von dieser Masche, um den Betrügern keine Chance zu lassen! Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte immer die Polizei!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell