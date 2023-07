Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 20-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann aus Herne ist am Sonntagmorgen, 16. Juli 2023, gegen 3.45 Uhr auf der Spindelstraße in Hassel durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen dem Herner sowie einem 51-Jährigen aus Werdohl und einem 53-jährigen Mann aus Gelsenkirchen auf offener Straße zu verbalen und schließlich körperlichen Streitigkeiten. Infolge dessen wurde der 20-Jährige schwer verletzt. Er wurde, zwecks medizinischer Behandlung, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

