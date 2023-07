Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Tochter meldet sich per WhatsApp

Gelsenkirchen (ots)

Täglich werden Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen von Betrügern belästigt. Leider haben die Täter zwischendurch auch Erfolg mit ihren unterschiedlichen Maschen. Eine dieser polizeibekannten Maschen funktioniert via WhatsApp und hat am vergangenen Wochenende eine Gelsenkirchenerin getroffen.

Die 64-Jährige erhielt am Sonntagvormittag, 16. Juli 2023, eine WhatsApp-Nachricht von einer fremden Nummer. In dieser Nachricht meldete sich ihre angebliche Tochter und erklärte, dass ihr Handy kaputt sei. Sie müsse aber gerade wichtige Überweisungen tätigen und bat die Mutter, dies kurzfristig für sie zu übernehmen. Die Frau aus Buer schenkte der Aufforderung der vermeintlichen Tochter Vertrauen, da die Infos der WhatsApp-Nachricht durch einen Zufall plausibel erschienen. Daher veranlasste die 64-Jährige die Überweisung. Als ihre tatsächliche Tochter sie am Abend anrief, flog der Betrug auf und die Gelsenkirchenerin erstattet einen Tag später Anzeige auf einer Polizeiwache.

Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten, sei es per SMS oder Messenger-Dienst, grundsätzlich misstrauisch zu sein. Vor allem, wenn sich in den Nachrichten nicht mit Namen, sondern mit allgemeinen Begriffen, wie "dein Sohn" oder "deine Tochter", gemeldet wird. Lassen Sie sich von der unbekannten Nummer einen Identitätsnachweis schicken oder Informationen nennen, die nur Sie allein wissen können. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, bestehen Sie auf einen Anruf, um die Identität zu bestätigen. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu geben.

