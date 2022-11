Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizeieinsatz zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

Vorpommern-Greifswald (ots)

Die Polizeiinspektion Anklam führte heute (16.11.2022) seit den frühen Morgenstunden einen Einsatz mit mehreren Polizeikräften zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch, an dem Kräfte der Polizei MV im unteren dreistelligen Bereich beteiligt waren. Schwerpunkt des Einsatzes waren Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze, also von Ahlbeck auf der Insel Usedom bis Pomellen an der BAB 11. Zeitgleich führten die Bundespolizei und der Zoll sowie die Bundesländer Sachsen und Brandenburg eigene Einsätze mit verstärkten Kontrollen durch.

Bereits in den frühen Morgenstunden konnte auf der B 197 bei Warlin ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen kontrolliert werden. Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot nicht zugelassen war. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung eingeleitet. Zusätzlich wurden im Fahrzeug mehrere Gegenstände gefunden, wie Aufbruchswerkzeug und Schlüsselrohlinge für BMW-Fahrzeuge. Ein konkreter Straftatbezug konnte in diesem Zusammenhang bislang nicht hergestellt werden, so dass die Gegenstände im Rahmen des Gefahrenabwehrrechts sichergestellt wurden.

Gegen 09:15 Uhr haben Kräfte der Bundespolizei an der Kontrollstelle in Pomellen ein Auto mit norwegischem Kennzeichen kontrolliert, in dem sich insgesamt vier abgetrennte Katalysatoren befanden. Da die Bauteile offensichtlich aus Diebstahlshandlungen stammen, wurden diese sichergestellt. Gegen den polnischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Erst am Montag (14.11.2022) haben Beamte der Polizeistation Löcknitz eine Anzeige aufgenommen, weil von einem VW in Löcknitz der Katalysator abgetrennt und gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei wird im Rahmen der Ermittlungen einen Zusammenhang prüfen.

Des Weiteren wurden Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz (fehlender Versicherungsschutz für Kfz) sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach der StVO aufgenommen.

Insgesamt wurden von den Einsatzkräften 421 Fahrzeuge und 528 Personen kontrolliert.

