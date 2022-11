Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Pyrotechnik am Rathaus Anklam gezündet

Anklam (ots)

Zwei Männer haben gestern Abend (15.11.2022, 19:30 Uhr) Pyrotechnik (vermutlich eine Fontäne) am Rathaus in Anklam gezündet. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Durch die Verrußung ist ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden. Die beiden flüchtenden 24-jährigen Männer (deutsche Staatsangehörigkeit) konnten durch Kräfte des Kriminaldauerdienstes, die gerade auf der Anfahrt zum Tatort waren, gestellt werden. Bei der Durchsuchung der beiden Personen konnten die Kripo-Beamten Pyrotechnik auffinden und sicherstellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Da die Feuerwerkskörper offensichtlich durch einen der beiden 24-Jährigen in Polen gekauft wurden und damit nicht über eine Zulassung für Deutschland verfügen bzw. erlaubnispflichtig sind, muss der Mann mit einer zusätzlichen Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz rechnen.

