Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unbekannte sprühen mit nicht identifizierter Flüssigkeit

Gevelsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden an der Rosendahler Straße und an der Hagener Straße Passanten aus einem fahrenden Fahrzeug mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Um 03:15 Uhr befanden sich ein 33-jähriger Schwelmer und seine 39-jährige Begleitung auf dem Gehweg der Rosendahler Straße, als ein grauer Kombi an ihnen vorbei fuhr. Unvermittelt sprühte der Beifahrer beim Vorbeifahren eine Flüssigkeit in ihre Richtung und traf den Mann im Gesicht und auf dem Oberkörper. Die Begleiterin wurde lediglich an den Haaren getroffen. Der Schwelmer erlitt eine leichte Augenreizung. Einige Minuten später traf ein 24-jähriger Hagener auf den dunklen Kombi an der Hagener Straße. In Höhe der Hausnummer 220 hielt der Kombi neben ihm auf der Straße an und der Fahrer fragte, ob sie ihn mitnehmen sollen. Als der 24-Jährige daraufhin an das Fahrzeug heran trat, sprühte ihm eine Person vom Rücksitz aus die Flüssigkeit ins Gesicht und gegen den gesamten Oberkörper. Die Personen hätten dann gelacht und seien anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Hagen davongefahren. Der Hagener blieb unverletzt. Personenbeschreibungen gibt es bislang nicht, der Pkw wird als dunkler Kombi beschrieben. Auf dem Dach des Audis soll sich ein zusätzlicher Scheinwerfer befunden haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Pkw und dessen Insassen geben können. Hinweise bitte an die 02332-9166 5000. In beiden Fällen wurden die T-Shirts der Opfer sichergestellt, um die Art der Flüssigkeit zu bestimmen.

