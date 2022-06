Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- 16-Jähriger von Schlag mit Flasche verletzt-Zeugen gesucht!

Herdecke (ots)

Am Freitag traf eine Gruppe von vier jungen Männern, gegen 22:00 Uhr, an der Vinckenbergstraße auf eine andere Gruppe Männer, die dort saßen und Alkohol konsumierten. Nach Angaben der Zeugen sollen die alkoholisierten Männer grundlos aggressiv geworden sein. Einer der Männer sei dann schlagartig auf einen der Jugendlichen (16) losgegangen und schlug diesem eine Bierflasche gegen den Kopf. Die Bierflasche zersprang und fügte dem Wetteraner Schnittverletzungen zu. Nach dem Angriff flüchteten der Angreifer und seine Begleiter in unbekannte Richtung.

Der Angreifer wird so beschrieben:

- 55 Jahre alt - Langer Bart

Der 16-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der geflüchteten Männergruppe geben können, oder weitere Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an 02335-9166 7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell