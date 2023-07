Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Außenspiegel kollidiert mit Radfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Rotthausen um Zeugenhinweise. Am Sonntag, 16. Juli 2023, gegen 21.40 Uhr, warteten ein 51-Jähriger sowie eine 29-Jährige mit ihren Fahrrädern in der Kurve der Achternbergstraße/Mechtenbergstraße, um die Vorfahrtsstraße nach links in die Achternbergstraße verlassen zu können. Ihnen entgegen kam ein silberner Opel Zafira älteren Baujahres mit Gelsenkirchener Kennzeichen, der im Kurvenbereich die Fahrbahnmitte leicht überfuhr. Dabei soll der linke Außenspiegel des Wagens mit der Hand des 51-jährigen Gelsenkircheners kollidiert sein. Trotz der Aufforderung des Radfahrers, der Autofahrer solle stehenbleiben, setzte der Mann seine Fahrt im Auto fort. Der Gelsenkirchener verzichtete auf eine medizinische Untersuchung vor Ort und wollte selbst einen Arzt aufsuchen.

Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen etwa 55 Jahre alten Mann, der einen langen, grauen Bart hatte. Zudem hatte er mittellange nach oben gestylte Haare.

Die Polizei bittet den Autofahrer, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 6244 beim Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell