POL-GE: Polizei im Einsatz: Mann misshandelt Hund

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Sonntagabend, 16. Juli 2023, die Polizei zur Harthorststraße in Horst gerufen, nachdem dort ein 46-Jähriger einen Hund geschlagen und gewürgt hatte. Sie hatte gegen 23.45 Uhr beobachtet, wie der Bottroper das Tier zudem anschrie, trat und neben ihm Bierflaschen auf dem Boden zerschellen ließ. Vor Ort eingetroffen, nahmen die Beamten dem Mann den Hund ab und übergaben ihn an die Feuerwehr, die das Tier wiederum in ein Tierheim brachte. Gegen den 46-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

