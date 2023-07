POL-GE: Möchtegern-Poser verursacht Unfall

Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 14. Juli 2023, in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr führten Beamte der Polizei Gelsenkirchen Geschwindigkeitsmessungen auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Berliner Brücke in Fahrtrichtung Buer durch. Die Polizisten ahndeten 24 Geschwindigkeitsverstöße. 13 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mussten ein Verwarngeld bezahlen. Bei elf Autofahrern bzw. Autofahrerinnen war die ...

