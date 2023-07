Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kellerbrand in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagnachmittag, 13. Juli 2023, gegen 15.55 Uhr, zu einem Kellerbrand in Rotthausen alarmiert. Bei dem Brand in der Rotthauser Straße konnten alle Anwohner von den Einsatzkräften der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5557848

Da auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer etwas Ungewöhnliches rund um die genannte Uhrzeit und den Brandort an der Ecke Rotthauser Straße/Hartmannstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell