Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen in einem Fall von Ladendiebstahl. Am Mittwoch, 3. Mai 2023, betraten drei Männer gegen 12.20 Uhr eine Tankstelle an der Cranger Straße in Erle. Während zwei von ihnen die Mitarbeiterin ablenkten, entwendete der dritte mehrere Dutzend E-Shishas aus einem Regal.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den drei abgebildeten Tatverdächtigen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/110108

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell