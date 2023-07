Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wuppertaler Strafverfolgungsbehörden entdecken Cannabisplantage in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Polizeibeamte am Mittwoch, 12. Juli 2023, eine Cannabisplantage in der Industriestraße in Gelsenkirchen-Horst entdeckt. Die Polizei nahm vor Ort eine Person fest. Alle Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Wuppertal unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5556722

Medienanfragen richten Sie bitte ausschließlich an die dort angegebenen Kontakte.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell