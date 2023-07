Polizei Wuppertal

POL-W: Wuppertaler Strafverfolgungsbehörden entdecken Cannabisplantage in Gelsenkirchen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am heutigen Tag (12.07.2023) eine Cannabisplantage in der Industriestraße in Gelsenkirchen entdeckt. Die Polizei nahm vor Ort eine Person fest. Aufgrund von Zeugenhinweisen waren zuvor intensive Ermittlungen durchgeführt worden. Hieraus ergaben sich für die Polizei und die Staatsanwaltschaft Erkenntnisse zu einer Cannabisplantage in Gelsenkirchen. Aufgrund dieser Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft schließlich einen Durchsuchungsbeschluss bei dem Amtsgericht Wuppertal, der anschließend erging. Die Vollstreckung dieses Beschlusses erfolgte am heutigen Morgen ab 10:00 Uhr. Dabei konnte die Wuppertaler und Gelsenkirchener Polizei in vier Räumen eine professionell angelegt Cannabisplantage entdecken. Darin befand sich eine vierstellige Anzahl Cannabispflanzen, die sich in einem fortgeschrittenem Wachstumsstadium befanden. Darüber hinaus trafen die Polizeibeamten einen 26-Jährigen Mann an, welchen sie festnahmen. Der Tatverdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, der über einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls zu entscheiden haben wird. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Informationen zu dem Fall erteilt werden

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell