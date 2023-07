POL-W: W - Schwerer Unfall auf Kaiserstraße - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Gestern Abend, 11.07.2023 gegen 20:50 Uhr, hielten eingesetzte Beamte einen Fahrradfahrer (33) auf der Herzogstraße in Elberfeld an. Zuvor beobachtete ein 29-jähriger Zeuge, wie der Täter in der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrradschloss gewaltsam aufbrach und mit dem Pedelec davonfuhr. Unverzüglich nahm der Zeuge die Verfolgung auf und informierte die Polizei. In der Herzogstraße trafen die ...

