POL-W: SG - Vermisstensuche: Polizei bittet um Mithilfe in Solingen

Wuppertal (ots) - Am Sonntag (09.07.2023, gegen 02:45 Uhr) beschädigte eine Frau (47) mehrere Fahrzeuge am Hauptbahnhof in Solingen, widersetzte sich in der Folge den polizeilichen Maßnahmen und griff Polizeibeamte an. Die Polizeibeamten trafen die 47-Jährige auf der Bahnstraße in Solingen an, während sie an einem Autoreifen manipulierte. In der Nähe lagen ...

mehr