Polizei Wuppertal

POL-W: SG/BN Drei Durchsuchungen, zwei Festnahmen und ein Einsatz mit Spezialeinheiten - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute Morgen, 11.07.2023, vollstreckte die Polizei in Solingen und Bad Honnef mehrere Gerichtsbeschlüsse. Um 06:00 Uhr am frühen Morgen begann der Zugriff. Spezialeinheiten der Polizei drangen in ein Objekt an der Broßhauser Straße in Solingen ein. In dem Haus nahmen die eingesetzten Beamten zwei Personen fest (m und w, 30). Gegen beide lag ein Haftbefehl vor. Der Frau wird vorgeworfen, während ihrer Berufsausführung bei Kreditinstituten als Bankkauffrau Gelder veruntreut zu haben. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler hochwertigen Schmuck. Bei der Öffnung eines Bankschließfachs konnte zudem ein sechsstelliger Bargeldbetrag entdeckt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich hierbei um veruntreutes Geld. Der Tatverdächtige soll seinerseits mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt haben. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln in geringer Menge drei Langwaffen. Des Weiteren zog die Kriminalpolizei einen Mercedes AMG des Tatverdächtigen ein. In einem weiteren Objekt in Solingen vollstreckte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss. Die Räumlichkeiten stehen im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln. In dem Haus konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden. Zudem durchsuchten die Ermittler ein Objekt in der Hubertusstraße in Bad Honnef. Hier fanden die Beamten 1.000 abgeerntete Cannabispflanzen, verteilt auf vier Räume. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Einsatzmaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die beiden festgenommenen Beschuldigten wurden soeben der Haftrichterin vorgeführt, die gegen beide antragsgemäß die bestehenden Haftbefehle in Vollzug gesetzt hat. Beiden Beschuldigten drohen für den Fall ihrer Verurteilung empfindliche Freiheitsstrafen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell