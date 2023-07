Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub auf 74-jährige Frau - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (07.07.2023, gegen 22:30 Uhr) raubten zwei unbekannte Männer eine 74-Jährige am Klingelholl aus. Als die Frau von der Bürgerallee in Richtung Hugostraße ging, traten zwei Männer an sie heran und entrissen ihr die Handtasche. Die 74-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Aus der Handtasche entnahmen sie das Bargeld und entfernten sich in Richtung der Westkotter Straße. Der erste Täter war circa 1,85 m groß und 30 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, einen Dreitagebart, war dunkel gekleidet und trug eine Jogginghose. Der Zweite war ungefähr 1,70 m groß, auffällig dünn und trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine Kapuze. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (rb)

