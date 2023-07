Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Wuppertal (ots)

Am 08.07.2023, gegen 20:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Farbmühle und Am Brögel zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 43-jähriger Elberfelder fuhr mit seinem Ford Focus auf der Straße Farbmühle in nördlicher Richtung, als auf Höhe der Einmündung Am Brögel unvermittelt ein Barmer (43) mit seinem Fahrrad vom Fahrradstreifen auf die Fahrbahn fuhr. Bei der folgenden Kollision verletzte sich der Radfahrer schwer und der Autofahrer leicht. Der Barmer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 2.200 Euro. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

