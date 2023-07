Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuberischer Diebstahl in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (06.07.2023 gegen 15:00 Uhr), kam es in einem Supermarkt an der Kaiserstraße zu einem Räuberischen Diebstahl. Mitarbeiter beobachteten, wie ein 35-Jähriger diverse Verkaufsartikel in einem mitgeführten Rucksack steckte. Anschließend habe der Täter den Verkaufsbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als ein 25-jähriger Ladendetektiv den Dieb aufforderte stehenzubleiben, ging dieser unbeirrt in Richtung Ausgang. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge. Hinzugerufene Polizisten stoppten den Flüchtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten verschiedenste Verkaufsartikel, die nach bisherigen Erkenntnissen dem Supermarkt zuzuordnen sind. Die Produkte hatten einen niedrigen dreistelligen Eurowert. Da der Täter einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Mitarbeiter erlitt keine Verletzungen. (ar)

