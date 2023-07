Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ein Schwerverletzter nach Autounfall

Wuppertal (ots)

Gestern, 03.07.2023 um 13:51 Uhr, kam es auf der Schwelmer Straße in Remscheid (L 411) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 86-Jährige fuhr mit seinem VW Polo auf der Schwelmer Straße in Richtung Radevormwald. In Höhe des dortigen Tierheims verlor der Senior aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der VW auf die Fahrbahn zurück und drehte sich auf das Dach. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 8.500 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 86-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die eingesetzten Beamten seinen Führerschein sicher. Die Schwelmer Straße musste zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden, sodass die Polizei den Verkehr regelte. (ar)

