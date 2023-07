Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall in Vohwinkel mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am 03.07.2023 kam es gegen 01:00 Uhr auf der Kreuzung Haeselerstraße und Buchenhofener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 35-Jähriger fuhr in seinem Smart ForFour mit zwei Insassinnen (16, 19) auf der Haeselerstraße in Richtung des Wuppertaler Zooviertels. Auf der Hammersteiner Allee fuhr zeitgleich ein 29-Jähriger in einem Toyota Avensis auf die Haeselerstraße zu und bog an der dortigen Kreuzung in Richtung Vohwinkel ab. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Insassinnen des Smarts erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Eine zufällig anwesende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzten, welche noch vor Ort entlassen werden konnten. Der Smart war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach ersten Einschätzungen liegt der gesamte Sachschaden bei circa 30.000 Euro. Polizeibeamte sperrten die Kreuzung für den Zeitraum der Unfallaufnahme. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell