POL-W: W Unfall auf der Westkotter Straße

Am Donnerstagabend (29.06.2023, gegen 21:20 Uhr) kam es auf der Westkotter Straße in Barmen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 32-jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Westkotter Straße in Richtung Höhne. Als er nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor der Einmündung zur Alfredstraße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem 55-Jährigen. Dieser fuhr auf dem gekennzeichneten Radweg ebenfalls in Richtung Höhne. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 250,00 Euro. (ar)

