Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Räuberischer Diebstahl in der Alleestraße - Mann in Haft

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2023, gegen 16:45 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv (26) in einem Supermarkt in der Alleestraße, dass sich ein Mann (41) im Geschäft aufhielt, der Hausverbot hatte. Als der Mann den Supermarkt durch den Kassenbereich verlassen wollte, ohne jedoch etwas bezahlt zu haben, forderte der 26-Jährige ihn auf, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen. Als der Ladendetektiv den 41-Jährigen aufforderte die Waren, welche sich in der Tasche befanden, zu bezahlen, soll er dem Sicherheitsmann einen Hieb mit dem Kopf versetzt haben und nach einem Gerangel kurze Zeit später geflüchtet sein. Er konnte durch Polizisten im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (28.06.2023) dem Haftrichter mit dem Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt. Diesem Antrag gab das Gericht statt.

