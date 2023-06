POL-W: SG - Zeugen gesucht - Räuberischer Diebstahl in Mitte

Wuppertal (ots) - Am 27.06.2023 kam ein Radfahrer (22) gegen 16:00 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in Wuppertal zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Der 22-Jährige fuhr auf dem Willy-Brandt-Platz in Richtung Kleine Klotzbahn, als er aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Durch den Aufprall auf den Boden wurde er sc. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die ...

