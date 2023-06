POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Marihuana-Plantage durchsucht - Drei Personen festgenommen

Wuppertal (ots) - Am Montagmorgen (26.06.2023 gegen 09:30 Uhr) bedrohte ein Mann (42) einen 49-Jährigen anlasslos vor einem Café in der Görlitzerstraße in Wuppertal mit einem Messer. Ein Zeuge konnte kurzentschlossen eingreifen und den Mann am Arm festhalten, woraufhin dieser das Messer wieder einsteckte und sich von der Örtlichkeit entfernte. Im Rahmen einer ...

mehr