Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mann mit Messer bedroht - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (26.06.2023 gegen 09:30 Uhr) bedrohte ein Mann (42) einen 49-Jährigen anlasslos vor einem Café in der Görlitzerstraße in Wuppertal mit einem Messer. Ein Zeuge konnte kurzentschlossen eingreifen und den Mann am Arm festhalten, woraufhin dieser das Messer wieder einsteckte und sich von der Örtlichkeit entfernte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er durch Polizeibeamte festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige bereits am Morgen ebenfalls anlasslos eine Verwandte bedroht hatte. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Alle Beteiligten blieben körperlich unversehrt.

