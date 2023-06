Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall auf der B7

Wuppertal (ots)

Am 29.06.2023, um 13:33 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (B7) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 22-jähriger fuhr in einem Ford auf der B7 zwischen Warndtstraße und Völklinger Straße in Richtung Elberfeld, als unvermittelt ein Fußgänger (Personaldaten bislang unbekannt) auf die Straße trat. Der Ford-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Zuge des Unfalls wurde der Fußgänger schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallteam der Polizei waren die beiden Fahrspuren in Richtung Elberfeld gesperrt. Der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeleitet. (jb)

