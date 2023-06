Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Gartenhauses

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.06.2023 um 18:00 Uhr wurde hiesige Dienststelle über ein unbewohntes, brennendes Gartenhaus/ Nutzhaus im Bereich der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. informiert. Vor Ort konnte die eintreffende Streife feststellen, dass das als Garten- und teilweise als Wohnanwesen genutzte einstöckige Gebäude in Vollbrand stand. Die Feuerwehr Neustadt/W., welche mit über 50 Einsatzkräften im Einsatz war, konnten den Brand gegen 19:30 unter Kontrolle bringen. Hinweise auf ein Brandstiftung oder ein fahrlässiges Handeln konnten vor Ort nicht erlangt werden. Dies wird nun das zuständige Fachkommissariat im Rahmen der weiteren Ermittlungen feststellen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50000 Euro. Ebenfalls wurde der Verkehr durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell