POL-LB: Sindelfingen: Senior wird Opfer eines Schockanrufs - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11. Mai 2023

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn ein. Der Unbekannte schlug eine Scheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum der Tankstelle. Vermutlich weil er im weiteren Verlauf einen Einbruchsalarm auslöste, machte sich der Einbrecher, letztlich ohne Beute gemacht zu haben, wieder davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten ...

