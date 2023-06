Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg

In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Nordstraße in Deckenpfronn ein. Der Unbekannte schlug eine Scheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum der Tankstelle. Vermutlich weil er im weiteren Verlauf einen Einbruchsalarm auslöste, machte sich der Einbrecher, letztlich ohne Beute gemacht zu haben, wieder davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten im Zuge der Alarmauslösung aus. Das Gelände wurde umstellt und die Tankstelle durchsucht. Der Täter hatte sich jedoch bereits aus dem Staub gemacht. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2839-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

