Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handy einer Angestellten aus Schuhgeschäft entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 12.05.2023; 11:45 - 12:45 Uhr

Am Freitag den 12.05.2023, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter, in einem unbeobachteten Moment, das Handy einer 59jährigen Angestellten eines Schuhgeschäftes in der Marktstraße. Diese hatte ihr Handy gegen 11:45 Uhr, während diverser Kundengespräche, im Kassenbereich des Verkaufstresens abgelegt. Nach ca. einer Stunde bemerkte sie dann das Fehlen ihres Handys. Hierbei handelt es sich um ein Handy der Marke Samsung Z Flip 4 im Wert von 1000,- Euro. Hinweise auf einen möglichen Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

