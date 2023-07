Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Unfallflucht - 74-Jährige beschädigt fünf Autos

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (03.07.2023, gegen 10:20 Uhr) kam es zu einer Unfallflucht im Bereich der Beethovenstraße in Solingen. Die Flüchtige (74) konnte durch Polizeibeamte gestellt werden. Die 74-Jährige fuhr nach bisherigen Erkenntnissen in ihrem Kia auf der Beethovenstraße in Richtung Weyersberger Straße. Auf Höhe der Bushaltestelle Altenberger Weg kollidierte sie mit einem Peugeot, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Sie setzte ihre Fahrt jedoch fort und kollidierte daraufhin noch mit einem Audi und zwei VW. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung, konnte die Kia-Fahrerin von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Schaden an den fünf Autos circa 8.000 Euro. (rb)

