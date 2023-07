Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall mit hohem Sachschaden in Lennep

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (30.06.2023, gegen 20:30 Uhr) kam es in der Rechtskurve Alte Kölner Straße zur Robert-Schumacher-Straße in Remscheid-Lennep zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Remscheider fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem 5er BMW auf der Alte Kölner Straße in Richtung Robert-Schumacher-Straße. Im Bereich der Rechtskurve verlor der Mann möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kam der BMW von der Fahrbahn ab. Zuerst prallte er gegen einen Baum und anschließend gegen eine Mauer. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 20- und 22-jährigen Beifahrer blieben unverletzt. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten den Führerschein und den BMW. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell