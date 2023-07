Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Raub auf Kiosk - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitagmorgen (07.07.2023, gegen 08:00 Uhr) nahm die Polizei einen Mann (49) nach einem schweren Raub auf einen Kiosk am Alten Markt fest. Gegen kurz vor 08:00 Uhr setzte der 60-jährige Kioskbetreiber einen Notruf ab. Er gab der Polizei gegenüber an, dass ein Täter in dem Laden erschienen sei und ihn mit einer Schusswaffe bedroht habe. Der Geschädigte sei der Forderung des Täters nachgekommen und habe ihm Geld ausgehändigt. Anschließend sei der Räuber zu Fuß in Richtung Synagoge gelaufen. Ein 49-jähriger Zeuge verfolgte umsichtig den Flüchtigen. Parallel setzte er einen Notruf ab und lotste die, in die Fahndung eingebundenen, Polizeibeamten zum Täter. In der Schuchardstraße konnten die Polizisten den Tatverdächtigen antreffen. Als bei dem Tatverdächtigen neben einer Schreckschusswaffe auch Bargeld aufgefunden werden konnte, erfolgte die vorläufige Festnahme. Der einschlägig vorbestrafte 49-jährige Tatverdächtige wird morgen im Laufe des Tages auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft.

