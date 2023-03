Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - "Sicherheit erfahren" geht in die nächste Runde (Foto)

Nordhorn (ots)

Das Präventionsteam des Polizeikommissariat Nordhorn, bestehend aus dem für Kriminalprävention zuständigen Kriminalhauptkommissar Uwe van der Heiden und dem Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Edgar Eden, hat vor drei Jahren das Projekt "Sicherheit erfahren" ins Leben gerufen. Nun bieten sie wieder erneut Termine zur Stärkung des Sicherheitsgefühls von Seniorinnen und Senioren an. Jeder fünfte Bundesbürger ist über 65 Jahre alt. Doch heutzutage gehört man in diesem Alter noch lange nicht "zum alten Eisen". Das spiegelt sich auch deutlich in dem Mobilitäts- und Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger wider. Der Trend geht immer mehr in Richtung Fahrrad/Pedelec. "Leider sind dadurch auch immer mehr Seniorinnen und Senioren in schwere Verkehrsunfälle verwickelt", erklärt Edgar Eden. Auch im Bereich der Betrugsstraftaten und Trickdiebstähle bilden ältere Menschen eine der größten Opfergruppen. Diesen Phänomenen möchte man mit dem Projekt, durch Aufklärung an den Brennpunkten, entgegengewirkten. In Nordhorn starten Uwe van der Heiden und Edgar Eden mit den Teilnehmenden an der Polizeidienststelle die etwa 12 Kilometer lange Tour, bei der unter anderem Enkeltrick, Schockanrufe, der Fahrradhelm, das betriebssichere Fahrrad, aber auch Angst-/Dunkelräume thematisiert werden. Während der "Sicherheit erfahren"-Tour geben die Beamten hilfreiche Tipps zum verkehrssicheren Umgang mit dem Fahrrad und den unterschiedlichen Möglichkeiten des Schutzes vor Straftaten aller Art. Ziel des Projektes ist es das Sicherheitsgefühl dieser Altersgruppe deutlich zu stärken und sie für mögliche Gefahren zu sensibilisieren.

Termine 2023

Mi., 10.05.2023 Mi., 07.06.2023 Mi., 12.07.2023 Mi., 23.08.2023 Mi., 27.09.2023 Mi., 25.10.2023 Jeweils um 14:00 Uhr beim Polizeikommissariat Nordhorn an der Wietmarscher Straße.

Interessierte Einzelpersonen, aber auch Gruppen können sich telefonisch unter 05921/309-104 und -204 oder per Mail praevention@pk-nordhorn.polizei.niedersachsen.de an das Präventionsteam des Polizeikommissariat Nordhorn wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell