Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Sachbeschädigung am Solinger Hauptbahnhof endet mit Festnahme

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (09.07.2023, gegen 02:45 Uhr) beschädigte eine Frau (47) mehrere Fahrzeuge am Hauptbahnhof in Solingen, widersetzte sich in der Folge den polizeilichen Maßnahmen und griff Polizeibeamte an. Die Polizeibeamten trafen die 47-Jährige auf der Bahnstraße in Solingen an, während sie an einem Autoreifen manipulierte. In der Nähe lagen bereits mehrere Roller auf dem Boden, die sie vermutlich zuvor umgekippt hatte. Die Täterin wollte flüchten, wurde jedoch von den Beamten festgehalten. Daraufhin trat sie einen Polizisten und versuchte einen weiteren zu beißen. Darüber hinaus beleidigte sie die eingesetzten Kräfte. Die vermeintlich alkoholisierte, polizeibekannte Randaliererin wurde festgenommen und in das Gewahrsam gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. (rb)

